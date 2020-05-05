Во вторник, 5 мая, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" выполнит третий специальный пассажирской рейс из Киева во Франкфурт (аэропорт Хан). Продление программы перевозок украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском.

Содействие и предоставление процессу выезда украинцев за границу на сезонные работы максимальной организованности со стороны властей является чрезвычайно важным для МАУ. Сегодня перевозчик имеет единый канал, через который может в сжатые сроки получить достоверную информацию о выполнении каждого отдельного специального рейса или каждого отдельного пассажира.

На данный момент МАУ получила заказы на чартерные перевозки в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.