Авиаконструкторская компания Boeing создала беспилотник, способный следовать по заданому маршруту без дистанционного управления человеком.

Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

По информации, новая разработка обладает искусственным интеллектом и выполнена за счет инвестиций от ВВС Австралии.

"Являясь первым из трех прототипов австралийской программы перспективного развития Loyal Wingman, этот самолет также служит основой для системы объединения авиационной энергии Boeing (ATS), разрабатываемой для мирового оборонного рынка", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что аппарат проходит экспериментальную стадию.

Ранее мы сообщали, что NASA проводит испытания беспилотного аппарата, который сможет раздавать 5G-интернет.