В Украине затопило самый крупный рынок (видео) [ Редактировать ]
Рынок в Харькове / Фото: стоп-кадр из видео
Во вторник, 5 мая, в Харькове прошел сильный ливень, в результате которого пострадали крупнейший в стране рынок Барабашово. Очевидцы делятся в соцсетях видеороликами с места событий.
"Тротуары превратились в море, тонут авто", - пишут очевидцы в Телеграм.
На кадрах видно, как по рынку текут потоки воды, а автомобили передвигаются по затопленной дороге.
Ранее мы писали о том, что в Одесской области от шквального ветра и сильного ливня с градом пострадало село.
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