Во вторник, 5 мая, в Харькове прошел сильный ливень, в результате которого пострадали крупнейший в стране рынок Барабашово. Очевидцы делятся в соцсетях видеороликами с места событий.

"Тротуары превратились в море, тонут авто", - пишут очевидцы в Телеграм.

На кадрах видно, как по рынку текут потоки воды, а автомобили передвигаются по затопленной дороге.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области от шквального ветра и сильного ливня с градом пострадало село.