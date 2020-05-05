Вырванные с корнями деревья и затопленное село: фото последствий бури под Одессой [ Редактировать ]
Непогода/ Фото: topor.od.ua
В Одесской области от шквального ветра и сильного ливня с градом пострадало село Виноградовка. Об этом сообщает местный сайт "Топор".
Так, в населенном пункте затопило огороды, потоками грязи залило улицы, на обочинах лежали вырванные с корнем деревья. Также были повреждены мосты.
Для ликвидации последствий в село прибыли подразделения ГСЧС и военные.
Ранее мы писали о том, что на Киев надвигалась сильная буря с градом.
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