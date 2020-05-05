В Одесской области от шквального ветра и сильного ливня с градом пострадало село Виноградовка. Об этом сообщает местный сайт "Топор".

Так, в населенном пункте затопило огороды, потоками грязи залило улицы, на обочинах лежали вырванные с корнем деревья. Также были повреждены мосты.

Для ликвидации последствий в село прибыли подразделения ГСЧС и военные.

Ранее мы писали о том, что на Киев надвигалась сильная буря с градом.