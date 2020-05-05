А Штати знайшли винного у світовій пандемії. Це Китай. Перші особи Америки вже прямо заявляють: Пекін замовчав ситуацію з коронавірусом і не відреагував вчасно. До того ж з'явилися докази, що вірус пішов не з ринку, а... з лабораторії.

Що зараз з'ясовує розвідка? Знає Дмитро Анопченко.

Ситуація дивна: спочатку про це писала лише жовта преса, і всі говорили - "не звертайте уваги, знову теорія змови", потім обережні припущення з'явилися в солідних виданнях, а тепер перші особи США публічно заявляють: Китай замовчував ситуацію, і цьому є докази.

Ось свіже інтерв'ю президента Трампа, де він прямо говорить: китайська влада помилилася на першому ж етапі, але прагнула це приховати.

Дональд Трамп, президент США:

Вірус поширився з Китаю, і його мали зупинити відразу ж. Але вирішили цього не робити, або ж щось сталося. І нам доведеться з'ясувати, у чому була причина.

А на пряме запитання - чи правда, що китайці щодо вірусу обманюють весь світ, Трамп не роздумуючи відповідає "так".

Дональд Трамп, президент США:

Думаю, в цьому немає сумнівів. Я особисто впевнений, що вони припустилися божевільної помилки і не хотіли в цьому зізнаватися.

Що ж змусило Главу держави так думати? Про це не говорять офіційно, але зі своїх джерел преса з'ясувала: це дані розвідки та спецслужб. Міністерство внутрішньої безпеки проаналізувало державні закупівлі у КНР і переконує - "Китай приховує дані про небезпеку коронавірусу і його поширення, щоб встигнути самим зробити запаси захисних засобів і медичної техніки, доки світ нічого не знає".

Але і це ще не все. За даними Fox news, 12 з 17 розвідувальних структур США переконані і повідомили про це керівництво країни, що джерелом коронавірусу був зовсім не ринок, а лабораторія в Ухані. І епідемія могла початися через певну помилку персоналу. А ще американські розвідники, які працюють у Пекіні, надіслали до Вашингтона звіти - китайське партійне керівництво давно знало про проблему, а в перші тижні епідемії - свідомо занижали статистику.

А Майк Помпео визнає - в американського керівництва на цю мить немає доказів, чи створили цей вірус штучно. Передові експерти в рамках американського розслідування зазначили - на цей момент усе вказує на природне походження. Але...

Майк Помпео, держсекретар США:

Є багато вагомих доказів. Китай і раніше інфікував світ, у них були лабораторії, які не відповідають стандартам. Розвідка працює й має все перевірити. Але вже зараз є чимало доказів, що вірус з'явився саме в Уханській лабораторії.

Уся ця відвертість перших осіб США загрожує тепер зірвати торговельну угоду між Вашингтоном і Пекіном, адже в Китаї все спростовують і ображаються. Але в Білому домі цими днями заявили прямо - "правда про епідемію важливіша за торгівлю".