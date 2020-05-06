Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США [ Редактировать ]
В среду, 6 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и США и взаимовыгодного экономического сотрудничества.
"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а ради укрепления истинной дружбы украинского и американского народов", - заявил во время разговора Кулеба.
Также украинский министр заверил, что Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий и предложил внести перспективные проекты сотрудничества в повестку дня очередного заседания украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.
Отмечается, особое внимание было уделено недавней видеоконференции в нормандском формате на уровне министров иностранных дел. Кулеба и Помпео отметили весомую роль Германии и Франции в содействии исполнении обязанностей, возложенных на Россию.
Ранее мы писали, что Украина предлагает привлечь переселенцев к работе ТГК.
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