Украина предлагает привлечь переселенцев к работе ТГК [ Редактировать ]
В среду, 6 мая, стало известно, что Украина официально предлагает привлечь переселенцев к работе подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам переговоров главы Офиса президента Андрея Ермака с политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки".
Ермак уточнил, что участники контактной группы будут привлекать их к дискуссиям, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими соглашениями.
"В то же время руководитель Офиса президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований", - говорится в сообщении.
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