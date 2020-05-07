В США убит профессор из Китая, изучавший COVID-19 [ Редактировать ]
36-летний научный сотрудник Школы медицины Питтсбургского университета Бинг Лю был убит 2 мая в своем доме в пригороде Питтсбурга. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.
В сообщении Питтсбургского университета сказано, что профессор Бинг Лю был "выдающимся исследователем", который изучал коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. В университете считают, что он был близок к тому, чтобы "понять клеточные механизмы, лежащие в основе инфекции SARS-CoV-2, и клеточную основу следующих осложнений".
Как сообщает полиция Питтсбурга, ученого застрелил человек по имени Хао Гу. После этого он покончил жизнь самоубийством.
Оба мужчины являются китайцами и не имеют американского гражданства. Следователи не нашли доказательств, что "трагическое событие имеет какое-либо отношение к работам, проводимым в университете Питтсбурга, нынешнему кризису в области здравоохранения, затрагивающему Соединенные Штаты и мир".
В полиции уверены, что случившееся стало "результатом длительного спора по поводу интимного партнера".
Напомним, что суперкомпьютер определил самые эффективные лекарства для лечения коронавируса.
по теме
Спецслужбы США выяснили, почему Китай скрывал данные о COVID-19
Американская разведка уверена в естественном происхождении коронавируса. Вирус просто "сбежал" из Института вирусологии в Ухани.
Китай обвинили в уничтожении данных по коронавирусу
В докладе разведок пяти стран утверждается, что китайские власти заставляли медиков молчать о новом вирусе, уничтожали биоматериалы из лабораторий и отказывались предоставлять образцы иностранным специалистам, работающим над созданием вакцины.
Суперкомпьютер определил самые эффективные лекарства для лечения коронавируса
С помощью суперкомпьютера MOGON II ученые проверили на SARS-CoV-2 действие около 42 тысяч различных веществ, перечисленных в открытых базах данных. Найден лекарственный "коктейль", который убивает коронавирус.
ВООЗ закликала перевірити всі випадки нетипової пневмонії кінця минулого року
Перевірити всі випадки нетипової пневмонії за останні місяці минулого року закликала Всесвітня організація охорони здоров'я. Її експерти не виключають, що коронавірус почав ширитися світом значно раніше, ніж вважали дотепер
США знайшли винного у світовій пандемії: дані розвідки
Ситуація дивна: спочатку про це писала лише жовта преса, і всі говорили - "не звертайте уваги, знову теорія змови", потім обережні припущення з'явилися в солідних виданнях