36-летний научный сотрудник Школы медицины Питтсбургского университета Бинг Лю был убит 2 мая в своем доме в пригороде Питтсбурга. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

В сообщении Питтсбургского университета сказано, что профессор Бинг Лю был "выдающимся исследователем", который изучал коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. В университете считают, что он был близок к тому, чтобы "понять клеточные механизмы, лежащие в основе инфекции SARS-CoV-2, и клеточную основу следующих осложнений".

Как сообщает полиция Питтсбурга, ученого застрелил человек по имени Хао Гу. После этого он покончил жизнь самоубийством.

Оба мужчины являются китайцами и не имеют американского гражданства. Следователи не нашли доказательств, что "трагическое событие имеет какое-либо отношение к работам, проводимым в университете Питтсбурга, нынешнему кризису в области здравоохранения, затрагивающему Соединенные Штаты и мир".

В полиции уверены, что случившееся стало "результатом длительного спора по поводу интимного партнера".

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