В Крыму военный вертолет совершил жесткую посадку [ Редактировать ]
В четверг, 7 мая, в Крыму произошла жесткая посадка российского военного вертолета Ми-35. Об этом передает "РБК-Украина".
По данным российских СМИ, сегодня вблизи оккупированного Джанкоя транспортно-боевой вертолет Ми-35 по неизвестным причинам совершил жесткую посадку.
В результате жесткой посадки пострадали 3 человека. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что под Киевом аварийно сел вертолет.
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