Одна з ключових галузей економіки України - транспорт та інфраструктура - не реформується через відсутність необхідної законодавчої підтримки, оскільки комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури - один з найменш ефективних у парламенті.

Про це написало інтернет-видання "Дело".

За даними журналістів, за 9 місяців каденції через комітет пройшов чи не з десяток законопроектів, більшість з яких продовжують припадати пилом в його стінах та не вносяться до сесійний зал. "Через це план Мінінфраструктури щодо реформування галузі залишається ефемерною амбіцією та за відсутності рішучих змін в комітеті навряд чи буде втілений в життя хоча б на 30%", - йдеться у матеріалі.

Зокрема, зазначається, що близько 80% очікувань і планів як міністерства, так і приватного сектора в залізничній галузі побудовано навколо нового закону про залізничний транспорт. Він не розглядався на комітеті за 9 місяців жодного разу, остання стадія, яку пройшли 2 законопроекту про реформу галузі в Раді - "передано на ознайомлення в комітет" у вересні 2019 року. Останні коментарі в січні поточного року надіслав комітет з європейської інтеграції.

Схожа історія - з законопроектом про внутрішній водний транспорт. Різні варіанти його вносилися ще попереднім складом комітету. "Слуги народу" розробили свій документ, врахувавши всі напрацювання своїх попередників та, в принципі, міністерство начебто готово його підтримати. Але комітет весь час відкладав документ. "Результат такої млявої активності - повне неприйняття запропонованого на розгляд законопроекту №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" з боку бізнесу. Зокрема, в кінці квітня Американська торгова палата опублікувала розгромну заяву, в якій вимагала в найкоротші терміни переробити документ з залученням експертів від бізнесу та урахуванням їх пропозицій. Також відомо, що внесений документ повністю не влаштовує вітчизняні аграрні компанії", - наголошується в тексті.

Останній скандал навколо "звернення" Миколи Тищенка до компанії "Нібулон" лише розігрів пристрасті навколо документа, додало видання.

Для розгляду інших важливих законопроектів комітет "дочекався" відставки Олексія Гончарука з посади прем'єра, коли були відкликані законопроекти про мультимодальні перевезення, про поштовий зв'язок, про Нацкомісію, що здійснює регулювання на транспорті, а також важливі зміни в закон "Про дорожній рух". Всі їх міністр Владислав Криклій повинен буде перевнесті ці документи на Кабмін, а потім - в Раду, це ще мінімум 3-6 місяців втраченого часу, йдеться в статті.

Причиною повільності та вибіркового підходу до розгляду яких би то ні було ініціатив транспортним комітетом Ради спостерігачі вважають низький рівень компетенції ключових членів. За словами одного з джерел в оточенні глави комітету Юрія Кисіля, той воліє взагалі не приймати до розгляду законопроект, ніж продемонструвати нездатність в ньому розібратися. Крім того, у деяких членів комітету простежується бажання максимально комерціалізувати законопроектну діяльність, написало видання "Дело".

Непрямим підтвердженням комерційної орієнтації керівництва комітету є участь відразу декількох його членів в скандальному "кріворожгейті". Голоси голови комітету Юрія Кісєля та глави підкомітету по дорожньому будівництву Юрія Корявченкова звучать на плівках, що опубліковані восени 2019 року нардепом Антоном Поляковим. Кісєль тоді підтвердив автентичність записів. У криворізькому ресторані "Околиця" вони разом з іншими "слугами народу" і керівництвом місцевої поліції обговорювали розподіл бізнес інтересів в місті, нагадало видання.