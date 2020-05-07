Країна-агресор б"є рекорд за рекордом за кількістю заражень коронавірусом. Минулої доби в країні зафіксовано 11 231 новий випадок інфікування. Загальне число хворих перескочило 177 тисяч. Від початку пандемії померли понад 1600 росіян.

З огляду на ситуацію, від 12 травня у Москві штрафуватимуть за появу у громадських місцях та транспорті без маски та рукавичок. Штраф складе до 5 тисяч рублів, або трохи більше 1800 гривень.

За кількістю хворих РФ посіла п'яте місце в світі.