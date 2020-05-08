Коронавирусна инфекция оказалась намного смертоноснее обычного сезонного гриппа.

Об этом сообщает журнал Health Affairs.

По информации, на территории США смертность от COVID-19 выше в 10 раз, чем от любых штаммов гриппа.

Известно, что американские медики определили огромные различия в статистике смертности от 0,5%в округе Путнэм до 3,6% в Вашингтоне.

Ранее мы писали, что исследователи обнаружили около 200 разновидностей мутаций COVID-19. В будущем болезнь может стать намного опаснее и смертоноснее.