Коронавирус победил в "соревновании" с гриппом [ Редактировать ]
Коронавирусна инфекция оказалась намного смертоноснее обычного сезонного гриппа.
Об этом сообщает журнал Health Affairs.
По информации, на территории США смертность от COVID-19 выше в 10 раз, чем от любых штаммов гриппа.
Известно, что американские медики определили огромные различия в статистике смертности от 0,5%в округе Путнэм до 3,6% в Вашингтоне.
Ранее мы писали, что исследователи обнаружили около 200 разновидностей мутаций COVID-19. В будущем болезнь может стать намного опаснее и смертоноснее.
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