СOVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
І оновлені дані від МОЗу. В Україні за минулу добу - 504 нових випадки інфікування COVID-19, померла 21 людина. Як повідомив очільник мінохорони здоров'я Максим Степанов, більшість померлих мали супутні захворювання та входили в групу ризику. 310 пацієнтів одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксовано у Львівській, Чернівецькій, Закарпатській областях та в Києві. Міністр також пояснив, що таке адаптивний карантин, і коли та на яких умовах його вводитимуть в Україні.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
З 11 травня уряд зробив перше послаблення карантину, яке стосується практично всіх сфер нашого життя, але якщо ситуація в регіонах погіршується, то місцева влада посилює карантин в залежності від ситуації. Це і є адаптивний карантин.
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