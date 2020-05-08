І оновлені дані від МОЗу. В Україні за минулу добу - 504 нових випадки інфікування COVID-19, померла 21 людина. Як повідомив очільник мінохорони здоров'я Максим Степанов, більшість померлих мали супутні захворювання та входили в групу ризику. 310 пацієнтів одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксовано у Львівській, Чернівецькій, Закарпатській областях та в Києві. Міністр також пояснив, що таке адаптивний карантин, і коли та на яких умовах його вводитимуть в Україні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: