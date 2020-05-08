В ООН заявили о росте ксенофобии в мире из-за пандемии COVID-19 [ Редактировать ]
Пандемия сопровождается серьезным ростом ксенофобии и другими подобными настроениями. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает агентство Associated Press.
Он отметил, что мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса, и затем им отказывают в медицинской помощи
"На улицах и в Интернете - рост настроений против иностранцев, распространяются антисемитские теории заговоров, и произошли нападения на мусульман, связанные с COVID-19", - заявил он.
По его словам, в мире отмечается "цунами ненависти и ксенофобии, поисков козла отпущения и запугиваний". Кроме того, "журналистов, информаторов, медиков, гуманитарных работников и защитников прав человека избирают мишенями лишь за то, что они делают свою работу", сказал он.
Ранее мы писали, что исследователи обнаружили около 200 разновидностей мутаций COVID-19. В будущем болезнь может стать намного опаснее и смертоноснее.
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