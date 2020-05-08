По состоянию на 9:00 8 мая в Украине зафиксировано 14195 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.

Отметим, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 514 случаев;

Волынская область - 424 случая;

Днепропетровская область - 652 случая;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 480 случаев;

Закарпатская область - 644 случая;

Запорожская область - 312 случаев;

Ивано-Франковская область - 1078 случаев;

Кировоградская область - 408 случаев;

г. Киев - 1721 случай;

Киевская область - 935 случаев;

Львовская область - 660 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 179 случаев;

Одесская область - 583 случая;

Полтавская область - 239 случаев;

Ривненская область - 855 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 959 случаев;

Харьковская область - 478 случаев;

Херсонская область - 149 случаев;

Хмельницкая область - 148 случаев;

Черновицкая область - 2097 случаев;

Черкасская область - 331 случай;

Черниговская область - 69 случаев.

Кроме того, стоит отметить, что уже вторые сутки подряд не фиксируется снижение больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Одесской области умер пятый пациент с COVID-19.