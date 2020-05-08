Когда Франция откроет границы: названа дата [ Редактировать ]
Франция не будет отменять ограничения на границах со странами Европейского Союза и Шенгенской зоны как минимум до 15 июня. Об этом заявил министр внутренних дел Кристофер Кастанер, передает Le Figaro.
"Жесткая" форма режима изоляции во Франции закончится 11 мая. Тогда же начнется постепенное возобновление деятельности предприятий.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом во Франции почти достигло 175 тысяч, из них погибло более 25 990 человек. Франция находится на шестом месте среди стран мира по числу зараженных. На пятое место со 189 тысяч заболевших вышла Россия, где сообщается о 1,7 тысячи погибших.
Во всем мире число инфицированных COVID-19 превысило 3,86 млн человек, из них более 270 тысяч погибли.
Как сообщали "Подробности", Грузия откроется для иностранных туристов уже с 1 июля.
по теме
Болгария снимает режим чрезвычайной ситуации
По последним данным, в Болгарии с населением около 7 млн человек подтверждено 1611 случаев заболевания коронавирусом и зафиксировано 72 смерти.
Россия обогнала Францию по числу заболевших коронавирусом
По данным министерства здравоохранения Франции, инфекция диагностирована у 130 979 человек. В России на данный момент зафиксировано 134 687 случаев заражения.
Ученые назвали неожиданный эффект пандемии коронавируса
Социальное дистанцирование, защитные маски и мытье рук помогли победить сезонную вспышку гриппа.
Молодой папа наблюдал за родами жены через Zoom
Конференцию устроили врачи, чтобы мужчина мог виртуально поучаствовать в процессе рождения
Коронавирус будет "зверствовать" еще долгое время – ВОЗ
В некоторых странах эпидемии только начинаются