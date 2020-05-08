Франция не будет отменять ограничения на границах со странами Европейского Союза и Шенгенской зоны как минимум до 15 июня. Об этом заявил министр внутренних дел Кристофер Кастанер, передает Le Figaro.

"Жесткая" форма режима изоляции во Франции закончится 11 мая. Тогда же начнется постепенное возобновление деятельности предприятий.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом во Франции почти достигло 175 тысяч, из них погибло более 25 990 человек. Франция находится на шестом месте среди стран мира по числу зараженных. На пятое место со 189 тысяч заболевших вышла Россия, где сообщается о 1,7 тысячи погибших.

Во всем мире число инфицированных COVID-19 превысило 3,86 млн человек, из них более 270 тысяч погибли.

Как сообщали "Подробности", Грузия откроется для иностранных туристов уже с 1 июля.