Франція продовжила надзвичайний стан до серпня [ Редактировать ]
Франція не запроваджуватиме двотижневого карантину для приїжджих з Британії, країн ЄС і Шенгену. Таке послаблення передбачає законопроєкт про продовження надзвичайного стану до 24 липня. Його схвалив уряд і у вівторок пропонує розглянути парламенту.
У документі прописані умови поступового зняття протиепідемічних обмежень в країні. Як наголосили в уряді, без цих заходів усі попередні зусилля зі стримування пандемії - будуть марними. Кількість смертей унаслідок коронавірусної інфекції у Франції зменшується вже кілька діб поспіль. Напередодні підтверджено 135. Це найнижчий показник із 22 березня.
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