Грузия будет готова принимать иностранных туристов с 1 июля. Об этом премьер-министр страны Георгий Гахария сообщил на заседании правительства в четверг, 7 мая, передает Sputnik.

Это значит, что к тому времени Грузия возобновит международное сухопутное и авиасообщение, прерванные из-за пандемии коронавируса.

"С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Для этого мы создадим безопасные коридоры с соседними странами, а также сделаем безопасные коридоры с интересными для туризма странами", - сказал Гахария.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение по всем направлениям. С 21 марта в стране введено чрезвычайное положение.

По последним данным, COVID-19 в Грузии диагностирован у 615 человек, из них 9 скончались.

Напомним, что по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 340 летальных случаев.