Цены на нефть снова выросли в пятницу, 8 мая, сообщает Reuters. "Черное золото" дорожает уже вторую неделю подряд, поскольку все больше стран ослабляют экономические и социальные ограничения, введенные, чтобы остановить распространение коронавируса.

Европейская нефть марки Brent выросла на 76 центов (+2,58%) до $30,22 за баррель, после в четверг почти на 1% в четверг. Американская нефть марки WTI подорожала на 78 центов (+3,31%), до $24,33 за баррель после снижения на предыдущей сессии почти на 2%.

На этой неделе нефть Brent выросла на 14%, а WTI - более чем на 22%.

Тем не менее, мировая промышленность и транспортный сектор далеки от возврата к "докороназризисному" уровню. Об этом свидетельствует продолжение закачки нефти в хранилища по всему миру.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и крупные производители сырья во главе с Россией (ОПЕК+) с начала мая сократили добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Нефтяные компании Северной Америки сокращают добычу быстрее, чем ожидали чиновники ОПЕК и отраслевые аналитики. Планируется, что к концу июня они сократят поставки на 1,7 млн ​​баррелей в сутки.

Ожидается, что количество нефтяных и газовых буровых установок, работающих в Соединенных Штатах, снизится на этой неделе до рекордного минимума за последние 80 лет. Тем не менее, запасы сырой нефти в США на складе в Кушингке, штат Оклахома, за неделю выросли примерно на 407 тысяч баррелей.

В Соединенных Штатах, являющихся крупнейшим потребителем нефти и нефтепродуктов, все больше автомобилистов снова выезжают на дороги по мере облегчения ограничений. Согласно оценкам Управления энергетической информации США, поставки бензина на рынок США на прошлой неделе выросли почти до 6,7 млн баррелей в сутки.

Напомним, что швейцарский банк UBS опубликовал прогноз, что ослабление ограничений может привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти уже в третьем квартале 2020 года. К концу текущего года нефть марки Brent может подорожать до $43 за баррель, а к середине 2021 года - до $55.