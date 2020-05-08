Коли заробітчани зможуть вільно повернутися на роботу до Євросоюзу та інших країн? Кого не спитаєш у владі - всі відповідають якось невпевнено.

Хтось каже, що взагалі не варто очікувати комерційного авіасполучення аж до осені, натякаючи, що заробітчанам краще вже зараз шукати роботу в Україні. Хтось заперечує - мовляв, кордони відкриті, а якщо якась країна хоче ексклюзивно забрати наших робітників літаком до себе - нехай звертаються офіційно, їм дозволять.

Однак, дехто з заробітчан вчинив розумніше - просто не став терміново повертатися до України на початку пандемії. А як вони зараз, у Європі? Чи мають роботу і заробіток, як було зазвичай?

Полтавчанка Лілія Швидь у Брюсселі на заробІтках уже 2 роки - прибирала та доглядала за дітьми у чотирьох сім'ях. І цієї весни вперше опинилася без роботи. Наприкінці березня, тільки-но в Бельгії оголосили карантин - її послуги стали більше не потрібні.

Лілія Швидь, заробітчанка з Полтавщини:

У неділю, буквально вже перед понеділком, мені вже почали всі писати. "Слухай, а може б ти не прийшла.." - ну типу, знаєте, хотіли так м'яко це сказати, але тонко натякали, що "ні, не приходь, нам не треба", - тому що всі бояться.

Без роботи залишився і її чоловік, теж українець, теж працював нелегально - займався ремонтами. Податися на соціальну допомогу пара не мала права, а тут ще й додаткові платіжки за комуналку стали надходити.

Лілія Швидь, заробітчанка з Полтавщини:

Рахунок прийшов 450 євро. Попри те, що кожен місяць ми платимо певну суму. Але потім вони перераховують і присилають те, що не доплатили.

Ще одним неприємним сюрпризом стала втеча квартиранта. Швиді здавали кімнату двом заробітчанами з України. Один з них без попередження полетів додому першим спецрейсом.

Зібрав речі за день - ніхто не знав, навіть сусід не знав.

За цей важкий місяць подружжя заробітчан проїли всі зароблені заощадження. Та цього тижня карантин у Бельгії послабили, тож Лілія частково повернулася до роботи. А чоловік і квартирант знову стали отримувати замовлення.

Працюють, поки не приїде поліція. Каже, то що цінніше, ми забираємо з собою, те що дешевше з інструментів - ми лишаємо, і тікати давай через задній хід, через вікна.

І в такій ситуації - чимало українських заробітчан по всій Європі. Жінки, переважно, сидять без роботи, чоловіки - працюють нелегально, на маленьких об'єктах, намагаючись десь купити будматеріали, коли все зачинено і єдиний вихід - шукати, хто відкриє по дзвінку.

І так одного зловили. Виписали щось там штраф і сказали, що все закривається.

Єдина опція, яку залишили будівельникам, купувати матеріали через інтернет-магазини, розповідає Юрій Керничний, який донедавна саме на будові і заробляв.

Юрій Керничний, власник будівельної фірми у місті Намюр:

І саме страшне, що розраховуватися треба тільки карточкою. Всі знають, що в будівництві є готівка, яка приходить зі сторони. І навіть будівельні магазини страждають від того, що їм приходиться все проводити через карточку.

Юрій має свою фірму, яка виконує замовлення від великих будівельних компаній. Винаймав заробітчан із України та Білорусі, графік був розписаний на півроку-рік наперед. Цієї ж весни не отримав ще жодного замовлення.

Минулого року в цей час вже на об'єктах працювали 10-13 чоловік. Сезон у розпалі і ми працювали на фасадах - працювали на вулиці. Тобто це наш час, щоб працювати. Коли немає ні дощу, ні снігу, ні морозів.

Працювати на вулиці зараз заборонено. Тож довелося відправити майже всіх працівників додому.

З усієї команди лишилося 2 людей, які приїхали до карантину. І стала проблема, що вони не змогли виїхати пізніше.

Чоловіки залишились робити ремонт в одному з приміщень на подвір'ї Юрія. Тільки така, неофіційна робота, і залишилась для більшості українських заробітчан. Бельгійські будівельники тим часом виходити на роботу не поспішають.

Вони отримують 70% від своєї зарплати. У Бельгії вигідніше не працювати.

Бельгійська влада спростила процедури отримання допомоги з безробіття на час карантину. А вимоги щодо дистанції на будмайданчику та санітарних умов змусили чимало компаній зупинити роботу.

Паскаль Боне, керівник будівельної фірми:

У нас залишилось два наші майданчика, які досі працюють у дозволеному форматі. Є багато інших, які належать нашим клієнтам і вони вирішили їх закрити. І третій випадок - це точки, на яких ми не можемо працювати через брак матеріалів.

Чи дотримуються вимог на будмайданчиках - регулярно перевіряє трудова інспекція. За перші два тижні карантину чиновники відвідали 400 будівельних компаній. І майже всі отримали попередження чи штрафи.

Тепер, коли карантин в країні послабили і магазини з будівельними матеріалами відкриваються, замовлень стає більше, - кажуть заробітчани. Щоправда, поки на неофіційну працю. І робочих рук уже бракує. Тож вочевидь, що спецрейси із нашими робітниками в Європу таки стануть популярними. Бо якщо є попит, охочі повернутися на заробітки - знайдуться.