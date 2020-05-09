Коронавирус "поглотил" более 4 миллионов человек [ Редактировать ]
Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 4 миллиона человек.
Об этом пишет Worldmeters.
По информации, наибольшее количество зараженных находится на территории США (1 320 044 человека), на втором месте находится Испания (320 тыс.), Италия (217 тыс.), Великобритания (211 тыс.) и Россия (187 тыс.)
Отмечается, что COVID-19 "убил" более 275 тысяч человек.
Известно, что за сутки 8 мая в мире лабораторно подтверждены 95 тысяч новых случаев заболевания.
Читайте еще, стало известно, почему коронавирус "укладывает" молодых людей на койки в реанимационном отделении.
по теме
Германия начинает клинические испытания противокоронавирусной вакцины
Препарат ввели 200 добровольцам
ВОЗ разработали новую стратегию "войны" с коронавирусом
Организация в несколько раз увеличила "антикоронавирусный" бюджет
Борьба с коронавирусом: стали известны факторы выздоровления
Ученые проанализировали результаты из разных городов Китая
Италия приблизилась к победе над коронавирусом
В стране зафиксировали рекордное количество выздоровевших за сутки
Коронавирус "заразил" более 3 миллионов человек
От инфекции погибли уже более 200 тысяч человек