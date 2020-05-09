Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 4 миллиона человек.

Об этом пишет Worldmeters.

По информации, наибольшее количество зараженных находится на территории США (1 320 044 человека), на втором месте находится Испания (320 тыс.), Италия (217 тыс.), Великобритания (211 тыс.) и Россия (187 тыс.)

Отмечается, что COVID-19 "убил" более 275 тысяч человек.

Известно, что за сутки 8 мая в мире лабораторно подтверждены 95 тысяч новых случаев заболевания.

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