Назначение Саакашвили в Кабмин: президент Грузии сделала заявление [ Редактировать ]
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в украинский Кабмин. Об этом говорится на сайте президента Грузии.
Зурабишвили отметила недопустимость вмешательства во внутренние дела и кадровую политику другого государства, однако считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.
"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнeрами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в заявлении.
Она сожалеет, что сложившаяся ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о рынке земли.
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