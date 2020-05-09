Президент Беларуси Александр Лукашенко, который неоднократно критиковал все мероприятия, вводимые в мире для борьбы с коронавирусом, выдал просто необычайные советы для профилактики заболевания. Об этом он заявил журналистам в среду, о чем свидетельствует соответствующее видео в Youtube.

Главное - чтобы мы вели себя так, как сейчас ведем. Люди понимают, что сегодня - если ты уже целовался с кем-то - то целуйся дальше. Не лезь, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье - останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует, порекомендовал Лукашенко.

Президент Беларуси напомнил, что коронавирус - это болезнь легких, поэтому важно давать им нагрузку. И посоветовал людям - чаще выходить на улицу и дышать свежим воздухом.

А когда ты сидишь все время дома, опустив руки, сопли развесивши, кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки - какой ты будешь здоровый человек?, пояснил Лукашенко.

Ранее мы писала о том, что Александр Лукашенко заявил, что он не особо "парится" по поводу зараженных COVID-19 в стране.