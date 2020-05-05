Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания, что он не особо "парится" по поводу зараженных COVID-19 в стране. Об этом сообщает сообщает телеканал ОНТ.

Лукашенко откровенно заявил, что обстановка с пневмониями куда важнее, чем количество людей с выявленным коронавирусом. Президент утверждает, чем больше в Беларуси тестируют людей, тем больше количество зараженных коронавирусом.

"Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши "простыни", которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных. Так вот, что меня больше всего настораживает и я меньше переживаю за вот эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели. И уже мне из разных мест - из больниц, из лабораторий, приходит эта информация", - завил Лукашенко.

"В Беларуси наблюдается прирост пневмоний к уровню прошлого года - на 40-50 человек за 4 месяца, вот на это нужно обращать внимание и "бросать" все силы на лечение больных пневмонией", - добавил президент Беларуси.

Как сообщалось ранее, Лукашенко высказался о Зеленском.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не будет отменять парад на 9 мая.