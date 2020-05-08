Школи Парижа готують до повернення учнів [ Редактировать ]
Школи Парижа готують до повернення учнів. У закладах проводять масштабну дезінфекцію та переобладнання згідно з новими вимогами. За рішенням влади, від понеділка в країні поновлюється навчальний процес. Однак дітей у класах буде менше - задля дотримання протикоронавірусних норм. Обробку приміщень антисептиками планують проводити щоденно. Найбільшу увагу приділятимуть місцям загального користування.
Патрик Бачеле, менеджер клінінгової:
Ми обробляємо всі контактні поверхні. Так ми називаємо - усі ручки, вимикачі, столи, стільці, вішалки. Усі ті місця, за які ми зазвичай беремося руками. Це треба зробити, адже навіть якщо не брати до уваги вірус, школа тривалий час стояла порожня і не прибиралася. Тому важливо, щоби діти повернулися до чистих класів.
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