Школи Парижа готують до повернення учнів. У закладах проводять масштабну дезінфекцію та переобладнання згідно з новими вимогами. За рішенням влади, від понеділка в країні поновлюється навчальний процес. Однак дітей у класах буде менше - задля дотримання протикоронавірусних норм. Обробку приміщень антисептиками планують проводити щоденно. Найбільшу увагу приділятимуть місцям загального користування.

Патрик Бачеле, менеджер клінінгової: