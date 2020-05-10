В больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных коронавирусом - МОЗ [ Редактировать ]
В больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных коронавирусом. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, решение о госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Минздравом.
"Решение о госпитализации принимает врач, он принимает это решение исходя из тех стандартов медицинской помощи, которые утверждены Минздравом. Решение принимается относительно состояния течения болезни - есть ли, нет ли сопутствующих болезней. Если посмотреть на общее количество госпитализаций и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%",- сообщил Степанов.
Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 522 случая COVID-19. Общее количество случаев коронавируса составляет 15 232.
Ранее сообщалось, что в Украине официально продлили карантин до 22 мая, однако уже с 11 мая карантинные меры начнут ослаблять.
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