Когда в Украине завершится масочный режим [ Редактировать ]
Масочный режим в Украине может завершиться к концу лета в случае снижения количества новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина".
"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет нам неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал он.
Ляшко также подчеркнул, что следующий пересмотр карантина состоится 22 мая.
"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть на развитие эпидситуации", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных коронавирусом.
Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зафиксировано 15 232 случая коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 522 человек.
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