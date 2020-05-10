После крушения украинского Boeing 8 января 2020 года, 11 января на улицах иранских городов прошли несанкционированные митинги протеста. Активисты требовали наказания для виновных в авиакастрофе. Спустя четыре месяца власти Ирана решили судьбы митингующих и приговорили их к тюрьме. По информации Human Rights Watch 13 участников осуждены.

Наиболее суровый приговор вынесли студенту из Тегерана Мустафе Хашемизаде. По статье "собрание и сговор с целью нарушения национальной безопасности" ему дали пять лет тюрьмы, за "нарушение общественного порядка" приговор составил год заключения и 74 удара плетью.

Еще одному студенту, Амиру Мохаммаду Шарифи, дали шесть месяцев тюрьмы за "антигосударственную пропаганду". По этой же статье осуждены 11 участников митинга в городе Амоль, выяснили правозащитники.

Заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку Майкл Пейдж, призвал Тегеран прекратить преследование участников мирных акций.

Иранские власти следуют своей обычной практике уклонения от ответственности. Отказываясь предоставить подробную информацию о виновных в смертельной ошибке, судебные чиновники не жалеют времени на вынесение приговора людям, протестовавшим в связи с гибелью 176 человек

Напомним, 8 января 2020 года пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.

Как ранее сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести расследование крушения самолета авиакомпании МАУ, а также проверить все самолеты гражданской авиации Украины.