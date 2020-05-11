Жителі Гонконгу звинувачують владу у зловживанні карантином [ Редактировать ]
У Гонконзі сотні людей вийшли на антиурядовий протест. Акції відбулися одразу в кількох торговельних центрах. Демонстранти звинуватили владу у зловживанні заходами, спрямованими на боротьбу з COVID-19.
Під час протестів між мітингарями та правоохоронцями сталися сутички - поліцейські застосували силу. Більше десятка протестувальників заарештовано. Серед них - 12-річний підліток. Також ще кількадесят людей було оштрафовано за порушення дистанції.
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