Запорізькі науковці придумали, як боротися з вірусами. І йдеться не про нові ліки, а про систему захисту від небезпечних бактерій. Вчені змайстрували установку, яка швидко і ефективно знищує будь-які віруси. Щоправда, держава у ньому не зацікавлена.

В аудиторії кафедри електронних систем - наче після грози. Повітря насичене озоном. А генерують його ось ці експериментальні прилади - озонатори. Запорізькі науковці розробили їх ще років 15 тому. Прилади здатні стерилізувати і речі, і приміщення.

Напиталась сейчас, напиталась. Сейчас, можно сказать, что она абсолютно стерильна.

Эта станция в состоянии где-то за полчаса продезинфицировать всю территорию нашей кафедры.

Можуть навіть очищати стічні води.

Вот сейчас с пеной уходит загрязнение. Мы их можем собирать. Это только озоном. Чтобы вы понимали, что это не фокус, я выключу озон, останется только воздух. И посмотрите, сейчас реакция прекратится.

За довгі роки експериментів ці прилади, які з повітря генерують озон, так і не знайшли промислового застосування та зацікавлення у держави. Проте зараз, переконані інженери, їхні озонатори як ніколи актуальні.

Костянтин Туришев, співробітник кафедри електронних систем ЗНУ:

Вы знаете, мы не микробиологи. Но, в публикациях авторы, именно люди, которые занимаются профессионально микробиологией, утверждают, что озон уничтожает все виды вирусов и бактерий.

Науковці переконані - озонатори здатні продезинфікувати навіть продукти з магазину. І без будь-яких реагентів: на поверхнях не залишається жодних слідів, а у вірусу - ані шансу вижити.

Дмитро Алексієвський, доцент кафедри електронних систем ЗНУ:

Вот, допустим, помыл дезинфектор половицу, но там пыль и туда попал аэрозоль, ну капельки с допустим тем же коронавирусом попали туда. Озон проник в эти все щели. И все там, абсолютно все уничтожил.

Застосовувати озонатори можна будь-де: вдома, в лікарнях, в каретах "швидкої".

Костянтин Туришев, співробітник кафедри електронних систем ЗНУ:

Они приезжают через 15 минут - у них все уже обработано, открывают, проветривают. Они - стерильны.

Такий прилад здатен якщо не подолати, то принаймі, зупинити поширення пандемії, - запевняють винахідники. За спалах коронавірусу у себе в університеті, не переживають. Кажуть: дезінфікують навчальний корпус чи не щодня.