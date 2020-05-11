До речі, такі різні цифри коронавірусу по областях напряму залежать від кількості проведених тестів. Чим більше їх роблять, тим і статистика гірша.

Тож наші кореспонденти у Чернівцях, Черкасах і Харкові вирішили порівняти показники і роботу лабораторій. Що з того вийшло - дивіться.

Чернівецька область - перша за темпами поширення коронавірусу: в регіоні близько 2 з половиною тисяч інфікованих. Фахівці кажуть, річ не у гіршому імунітеті, а у справній роботі лабораторій. Якщо в інших областях проводять півтори тисячі досліджень на мільйон осіб, то на Буковині майже 5 з половиною тисяч. При цьому таке масове тестування має й інший бік у Чернівцях уже не вистачає пробірок для забору аналізів.

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Знаю, що це було по всіх районах. Щойно мала розмову з іншими районами - вони так само кажуть, що на вихідні в них майже не залишається пробірок з того залишку, який їм видали цього тижня. Ми підняли трохи галас. Нам знайшли пробірки на той момент.

Для аналізів пацієнтів лише обласної лікарні потрібно, щонайменше, сто пробірок на день. Адже на одне дослідження використовують мінімум дві ємності. Та бракує не лише матеріалів, а й сил. На фахівців Лабораторного центру навантаження чимале. Працюють до пізньої ночі.

Наталія Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру:

Мінімальною є кількість, яка надходить у вихідні - це субота-неділя. Не менше 100 зразків. Максимально було понад 700, 780. ЦЕ була максимальна добова кількість.

У департаменті охорони здоров'я підтверджують: із постачанням пробірок перебої виникають часто. Привозити їх доводилося навіть зі столиці. Обіцяють ситуацію виправити.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

В нас були затримки, дійсно, це є. Не треба від цього відходити. Я думаю, найближчим часом ніяких затримок не буде. Лабораторний центр із сьогоднішнього дня починає працювати із більшими потужностями. Ми сьогодні отримуємо нову ПЛР-станцію, яка може забезпечити близько тисячі зразків на добу.

У Черкаській області на брак пробірок не скаржаться. Лабораторія працює у звичному режимі.

Костюм, рукавички, маска, поверху неї респіратор, медична шапочка та окуляри - так працівники черкаського лабораторного центру одягаються перед виходом на зміну. Від їхньої роботи залежить швидкість і точність результатів тестування на COVID-19.

Олена Курінна, фельдшер-лаборант Черкаського обласного лабораторного ценру:

Зараз буде мішати в одному ебіндорфі і розкапувати на маленькі пробірочки. Там іде виділення РНК, РНК нам приносять сюди потім ми кожне РНК на кожну пробірочку розкапуємо, мішаємо і ставимо в апарат на анпліфікацію

І якщо на нестачу матеріалів у області не скаржаться, надмірне навантаження на працівників відчувають і тут. Медики працюють у дві зміни щонайменше по 4-5 годин і опрацьовують до п'яти сотень зразків щодня. І це все не виходячи з боксу ні на хвилину. Фотографії їхніх облич промовистіші за будь-які слова.

Ми ж в респіраторах і це все в'їдається в шкіру. - І це по скільки ви годин сидите? - Ну зараз по чотири.

Директор лабораторного центру каже: про спад епідемії говорити зарано. Щодня в області виявляють близько 10 випадків зараження коронавірусом.

Людмила Кравченко, в.о. директора Черкаського обласного лабораторного центру:

Якщо є в людини підозра, тому лікар бере всі особи, у яких є ГРВІ, ознаки ГРВІ, пневмонії, особи, які були за кордоном, декретована група населення, якщо працюють в організованому колективі є накази МОЗ, які передбачають обстеження.

У Харківській області за добу реєструють до пів сотні нових випадків зараження. Це роблять уже у чотирьох лабораторіях. Разом за добу опрацьовують 415 зразків.

Поки що всі лабораторії витримують навантаження, і сподіваються, що кількість інфікованих не зростатиме.