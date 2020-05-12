Саудовская Аравия снизит добычу нефти на миллион баррелей в сутки [ Редактировать ]
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в июне сократит нефтедобычу еще на миллион баррелей в сутки, чтобы поддержать цены. Об этом сообщает Reuters.
Снижение добычи нефти будет дополнением к ограничениям, уже введенным в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, общее снижение нефтедобычи Саудовской Аравии в июне составит 4,8 млн баррелей в сутки. Королевство будет ежедневно добывать 7,5 млн баррелей.
По словам представителя министерства энергетики, таким образом Эль-Риад надеется дать пример другим нефтедобывающим странам выполнять свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+.
Мировые цены на нефть падают на фоне рекордного за 25 лет снижения спроса. Он связан с пандемией коронавируса и введенным из-за него карантином.
В начале апреля члены Организации стран-экспортеров нефти и несколько стран, не входящих в него ОПЕК, заключили новое соглашение - сократить с начала мая нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае.
Напомним, что швейцарский банк UBS опубликовал прогноз, что ослабление ограничений может привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти уже в третьем квартале 2020 года. К концу текущего года нефть марки Brent может подорожать до $43 за баррель, а к середине 2021 года - до $55.
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