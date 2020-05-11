Нефть дешевеет из-за возможного начала второй волны коронавируса [ Редактировать ]
Цены на нефть в понедельник, 11 мая, снова упали, поскольку инвесторы опасаются начала новой волны коронавирусной инфекции в ряде стран. Об этом сообщает Reuters.
Нефть европейской марки Brent в ходе торгов подешевела на 74 цента (-2,4%), до $30,23 за баррель, в то время как американская нефть WTI подешевела на 55 центов (-2,2%), до $24,19 за баррель.
Инвесторы обеспокоены возможным началом второй волны коронавируса после того как в Ухане, который стал эпицентром вспышки коронавируса в Китае, нашли новый очаг заражения. Кроме того, из Германии приходят тревожные новости о стремительном росте числа зараженных после ослабления социальных ограничений.
"Обеспокоенность второй волной, почти 50%-ное падение спроса на нефть в Индии и вероятное дальнейшее наращивание запасов нефти, отражаются на ценах на нефть", - говорят аналитики банка UBS.
Спрос на топливо в Индии в апреле упал на 45,8% из-за общенационального карантина. Потребление топлива, определяющее спрос на нефть, составило 9,93 млн тонн, что является самым низким показателем с 2007 года. Мировой спрос на нефть упал примерно на 30% после того, как из-за пандемии коронавируса страны по всему закрыли внутренние границы, а население ушло на самоизоляцию.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и крупные производители сырья во главе с Россией (ОПЕК+) с начала мая сократили добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Нефтяные компании Северной Америки сокращают добычу быстрее, чем ожидали чиновники ОПЕК и отраслевые аналитики. Планируется, что к концу июня они сократят поставки на 1,7 млн баррелей в сутки.
В США, которые считаются крупнейшим в мире производителем нефти, число действующих нефтяных и газовых буровых установок на прошлой неделе упало до 374, что является самым низким показателем за последние 80 лет. Вместе с тем, в Соединенных Штатах две недели подряд растет потребление нефтепродуктов из-за снятия некоторыми штатами карантинных ограничений.
Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов их стоимость достигала минус $40,32 за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом. На следующий день котировки снова вышли в плюс.
Напомним, что швейцарский банк UBS опубликовал прогноз, что ослабление ограничений может привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти уже в третьем квартале 2020 года. К концу текущего года нефть марки Brent может подорожать до $43 за баррель, а к середине 2021 года - до $55.
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