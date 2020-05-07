Саудовская Аравия прекратила экспорт "дармовой" нефти [ Редактировать ]
Компания Saudi Aramco прекратила рыночный экспорт нефти по низким ценам.
Об этом пишет Bloomberg.
По их словам, стоимость барреля нефти увеличилась на 1,4 доллара, что привело к полной стоимости черного золота на уровне 5,9 долларов, что может указывать на высокий спрос на нефть.
Отмечается, что цена нефти установилась для рынков Европы, Азии и США.
Кроме того, лондонская биржа дала прогноз о том, что черное золото марки Brent вырастет на 7% до 31,8 долларов за барель.
Ранее мы писали, что цена на нефть начала резко возрастать после спада пандемии коронавирусной инфекции в мире.
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