На этой неделе в США количество проведенных тестов на коронавирус может превысить 10 млн, а штаты получат дополнительные $11 млрд на тестирование. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает USA Today

Глава Белого Дома заявил, что в Соединенных Штатах ежедневно проводят около 300 тысяч тестов на COVID-19. Для сравнения, в Украине с начала пандемии провели чуть более 187 тысяч ПЦР-тестов.

"На этой неделе в Соединенных Штатах число проведенных тестов превысит 10 млн, что почти вдвое больше, чем в любой другой стране", - сказал Трамп. И добавил, что американские штаты получат на тестирование коронавируса $11 млрд из средств, предусмотренных Законом о помощи в связи с коронавирусом.

"Все это было одобрено, мы сделали это, завершили. Деньги уходят. Эти крупные инвестиции направлены на то, чтобы Америка продолжала проводить больше испытаний, чем любая страна на Земле", - заявил Трамп.

В администрации президента США сообщили, что деньги будут распределены между штатами, исходя из числа зараженных COVID-19, а также численности населения каждого штата. Наиболее пострадавшие от коронавируса штаты получат до $500 млн. По последним данным, в США коронавирус подтвержден у 1,34 млн человек, из них 80 684 скончались.

Как сообщали "Подробности", в понедельник, 11 мая, в мире зафиксировали почти 65 тысяч новых случаев заражений коронавирусной болезнью и 2,8 тысяч смертей.