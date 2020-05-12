Офіційна влада Китаю - ситуацію поки що не коментує

У китайському Ухані, звідки поширилася пандемія, в усіх жителів візьмуть проби на коронавірус. Про це повідомляє агентство "Рейтерс". Тестування планують провести за 10 діб.

Офіційна влада Китаю - ситуацію поки що не коментує. Це може бути пов'язане з черговим спалахом коронавірусної інфекції в Ухані - минулої доби п'ять нових випадків.

Хоча раніше тамтешня влада повідомляла про завершення епідемії та перевела жителів міста на посткарантинний режим.