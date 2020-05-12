Усіх жителів Ухані тестуватимуть на коронавірус [ Редактировать ]
У китайському Ухані, звідки поширилася пандемія, в усіх жителів візьмуть проби на коронавірус. Про це повідомляє агентство "Рейтерс". Тестування планують провести за 10 діб.
Офіційна влада Китаю - ситуацію поки що не коментує. Це може бути пов'язане з черговим спалахом коронавірусної інфекції в Ухані - минулої доби п'ять нових випадків.
Хоча раніше тамтешня влада повідомляла про завершення епідемії та перевела жителів міста на посткарантинний режим.
по теме
В Сеулі на карантин закрили клуби та бари
Місцева влада боїться нового спалаху коронавірусу - за останню добу там зафіксували 18 нових випадків зараження
Спалах COVID-19: у Китаї зафіксували масові внутрішні зараження
Одне з міст у північно-східній провінції Цзілінь закрили на карантин - там виявили 11 нових хворих, котрі заразилися всередині країни
В Ухані виявили нового інфікованого COVID-19
Китай уже більше місяця живе у пост-карантинному режимі, в усіх провінціях влада оголосила низький рівень небезпеки
Китай звинуватили у приховуванні даних про коронавірус
Влада Китаю приховувала та знищувала дані про спалах коронавірусу в Ухані. Про це пише Daily Telegraph з посиланням на розвіддані США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії
Прощавай, COVID-19: китайцям дозволили подорожувати
У Китаї знову дозволили подорожувати - відновили роботу понад чотири тисячі туристичних об'єктів акурат до травневих свят. Люди ринули відвідувати пам'ятки, щоправда, з дотриманням маскового режиму