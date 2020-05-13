COVID-19 у жінки діагностували ще в квітні

Жителька Іспанії, якій 113 років, одужала від коронавірусу. Марія Браняс стала найстарішою у світі, кому вдалося побороти недугу. COVID-19 у неї діагностували ще у квітні, хвороба протікала безсимптомно.

Останні 20 років жінка мешкає у будинку для стареньких у місті Оплот. За своє життя вона пережила епідемію іспанського грипу та дві світові війни.