Жителька Іспанії одужала від коронавірусу у 113 років [ Редактировать ]
Жителька Іспанії, якій 113 років, одужала від коронавірусу. Марія Браняс стала найстарішою у світі, кому вдалося побороти недугу. COVID-19 у неї діагностували ще у квітні, хвороба протікала безсимптомно.
Останні 20 років жінка мешкає у будинку для стареньких у місті Оплот. За своє життя вона пережила епідемію іспанського грипу та дві світові війни.
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