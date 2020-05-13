Ученые раскрыли происхождение коронавируса [ Редактировать ]
Ученые из Университета Гонконга нашли у летучих мышей в китайской провинции Юньнань следы вируса RmYN02, который является близким родственником COVID-19, что подтверждает естественную эволюцию возбудителя коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Микробиологи изучили образцы тканей китайской подковообразной летучей мыши (на фото). Этот вид перепончатокрылых широко распространен в Китае, Индии, Непале и Вьетнаме. В их кишечнике нашли геном вируса, названного RmYN02. Его структура оказалась схожей с SARS-CoV-2.
Микробиолог Юэн Квок Юнг, который возглавляет исследование, сообщил журналистам, что именно "китайская подковообразная летучая мышь действительно может быть первоначальным хозяином SARS-CoV-2".
Летучие мыши являются переносчиками многих родственных коронавирусов. Считается, что они являлись естественным хозяином вируса SARS, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Прямых доказательств этому найти не удалось, возможно, из-за трудности с доступом к этим животным в дикой природе.
Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения. По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.
Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. Американский телеканал Fox News утверждал, что "нулевым пациентом" стал сотрудник института.
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