Польща готується послабити карантин [ Редактировать ]
У Польщі незабаром стартує третій етап послаблення карантинних обмежень. З наступного понеділка в країні запрацюють салони краси, спортивні зали та ресторани і бари.
Утім, вони приймуть перших клієнтів за умови дотримання санітарного режиму. Крім того, збільшать ліміти на кількість пасажирів у громадському транспорті.
А вже з 25 травня у країні дозволять проведення консультацій з випускниками та практичні заняття в училищах. Натомість прикордонний контроль вирішили подовжити ще на місяць - до 12 червня.
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