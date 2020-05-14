У Польщі незабаром стартує третій етап послаблення карантинних обмежень. З наступного понеділка в країні запрацюють салони краси, спортивні зали та ресторани і бари.

Утім, вони приймуть перших клієнтів за умови дотримання санітарного режиму. Крім того, збільшать ліміти на кількість пасажирів у громадському транспорті.

А вже з 25 травня у країні дозволять проведення консультацій з випускниками та практичні заняття в училищах. Натомість прикордонний контроль вирішили подовжити ще на місяць - до 12 червня.