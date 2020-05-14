Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" [ Редактировать ]
11 мая на 78-м году жизни умерла популярная советская актриса Алла Мещерякова. О причине смерти источник не сообщил, пишет Clutch.
Союз кинематографистов России на своем сайте опубликовал некролог в память об актрисе, которая стала известна благодаря роли квартирной хозяйки старшины Васкова Марии Никифоровны из фильма "А зори здесь тихие".
"Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", - написали об уходе актрисы в Союзе кинематографистов.
Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, но начала сниматься в кино еще в 1964, на год ранее, чем окончила обучение. Для советских зрителей она запомнилась по фильмах: "Страницы первой любви", "Сердце друга", "Ксения, любимая жена Федора".
"А зори здесь тихие" / киностудия им. М.Горького
Отмечается, что в последние годы у Аллы Мещеряковой были проблемы со здоровьем. Она почти не появлялась на публике. Последней работой в кино звезды стал роль няни Ани Бирюковой в ленте "Оптимисты".
Ранее сообщалось, что известная итальянская актриса умерла от коронавируса.
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