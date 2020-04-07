В 94-летнем возрасте умерла известная британская актриса Онор Блэкман, сыгравшая в "Мстителях" и фильме о Джеймсе Бонде.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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"Блэкман умерла в своем доме в Льюисе, графство Сассекс, по естественным причинам, не связанным с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Родилась Онор в Лондоне. Она сыграла в: фильме "Ночи, чтобы помнить" (1958), одном из пересказов катастрофы Титаника – "Гибель "Титаника". А пять лет спустя она снялась в роли богини Геры в "Джейсоне и Аргонавтах" (1963).

В 1962 году Блэкман снялась в британском сериале "Мстители", где сыграла овдовевшего антрополога и владельца черного пояса по дзюдо.

В 1964 году ей досталась роль Пусси Галор в картине "Голдфингер", который стал третьим фильмом из серии бондианы.

Ранее сообщалось, что известная итальянская актриса умерла от коронавируса.