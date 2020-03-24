В понедельник, 23 марта, известная итальянская актриса Лючия Бозе умерла в возрасте 89 лет от инфекции коронавируса. Об этом сообщил ее сын Мигель Бозе на своей странице в Instagram.

По словам Мигеля, Лючия Бозе заразилась коронавирусом, и у нее развилась пневмония, ставшая причиной смерти.

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Сообщается, что актриса умерла в одной из больниц Сеговии.

Лючия Бозе родилась 8 января 1931 года в Милане. В юности она работала в миланской пекарне, но в 1947 году ее жизнь кардинально изменилась. Лючия победила в конкурсе красоты "Мисс Италия".

В 1950 году девушка дебютировала в кино в ленте Де Сантиса – "Нет мира под оливами". Она также снялась в картинах Микеланджело Антониони – "Хроника одной любви" и "Дама без камелий".

Ранее сообщалось, что актриса Иванна Сахно заразилась коронавирусом. А девушка Бонда полностью вылечилась от коронавируса.

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