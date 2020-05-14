В Украине проживает 3 150 человек, задекларировавших доход свыше одного миллиона гривен. Такие данные опубликовала Государственная налоговая служба.

Наибольшее количество миллионеров проживает в Киеве (1 255), Харьковской (278) и Днепропетровской областях (270). Украинским миллионерам определили к уплате 393 млн грн налога и более 47 млн ​​грн военного сбора.

В течении января - апреля текущего года жители столицы Украины подали 9 192 декларации о доходах и имущественном состоянии на общую сумму 11 млрд грн. Киевляне уплатили более 268,5 млн налогов и более 35,1 млн военного сбора, сообщает Государственная налоговая служба в Киеве.

Доходы более 1 миллиона гривен задекларировали 1 255 граждан, которым насчитали к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора.

В Налоговой службе подчеркивают, что за последний год в Киеве стало на 163 миллионера больше. В апреле 2019 года в столице насчитали 1 092 миллионера.

Напомним, что всего шесть украинцев попали в новый мировой рейтинг миллиардеров Forbes.