Глава "Систем Кэпитал Менеджмент" Ринат Ахметов стал богатейшим украинцем в новом ежегодном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. Ахметов занял 875 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов.

Кроме него, в рейтинг Forbes вошли еще пятеро украинцев:

Ринат Ахметов - $2,4 млрд;

Виктор Пинчук - $1,3 млрд;

Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;

Юрий Косюк - $1,1 млрд;

Игорь Коломойский - $1 млрд;

Константин Жеваго - $1 млрд.

Лидером нового рейтинга миллиардеров Forbes остался основатель Amazon американец Джефф Безос. Его состояние оценивается в 113 млрд долларов.

Второе место, как и в прошлом году, занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 млрд долларов.

Первую тройку мировых богачей замыкает глава концерна LVMH француз Бернар Арно. Состояние его семьи оценивается в 76 млрд долларов.

Арно потеснил на четвертое место инвестора Уоррена Баффета, капитал которого составляет 67,5 млрд долларов.