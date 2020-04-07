Шесть украинцев попали в новый мировой рейтинг миллиардеров Forbes [ Редактировать ]
Глава "Систем Кэпитал Менеджмент" Ринат Ахметов стал богатейшим украинцем в новом ежегодном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. Ахметов занял 875 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов.
Кроме него, в рейтинг Forbes вошли еще пятеро украинцев:
- Ринат Ахметов - $2,4 млрд;
- Виктор Пинчук - $1,3 млрд;
- Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
- Юрий Косюк - $1,1 млрд;
- Игорь Коломойский - $1 млрд;
- Константин Жеваго - $1 млрд.
Лидером нового рейтинга миллиардеров Forbes остался основатель Amazon американец Джефф Безос. Его состояние оценивается в 113 млрд долларов.
Второе место, как и в прошлом году, занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 млрд долларов.
Первую тройку мировых богачей замыкает глава концерна LVMH француз Бернар Арно. Состояние его семьи оценивается в 76 млрд долларов.
Арно потеснил на четвертое место инвестора Уоррена Баффета, капитал которого составляет 67,5 млрд долларов.
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