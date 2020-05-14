Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем, который он обвиняет в начале пандемии коронавируса COVID-19 и сокрытии информации о распространении коронавируса. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox Business.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать... Мы могли бы разорвать все отношения... Если бы ты это сделал, что бы случилось? Ты бы сэкономил $500 млрд, если бы разорвал все отношения", - заявил Трамп.

Американский президент добавил, что сейчас не намерен общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"У меня очень хорошие отношения с Си Цзиньпином, но сейчас я не хочу с ним беседовать", - сказал Трамп.

Ранее президент США написал в своем Twitter, что очень дорого "иметь дело с Китаем".

"Мы только что заключили отличную сделку, чернила едва высохли, и мир пострадал от чумы из Китая. 100 торговых сделок не смогут изменить ситуацию: все эти потерянные невинные жизни", - написал американский лидер.

Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения. По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.

Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. Американский телеканал Fox News утверждал, что "нулевым пациентом" стал сотрудник института.