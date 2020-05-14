Трамп угрожает полностью прекратить отношения с Китаем [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем, который он обвиняет в начале пандемии коронавируса COVID-19 и сокрытии информации о распространении коронавируса. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox Business.
"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать... Мы могли бы разорвать все отношения... Если бы ты это сделал, что бы случилось? Ты бы сэкономил $500 млрд, если бы разорвал все отношения", - заявил Трамп.
Американский президент добавил, что сейчас не намерен общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.
"У меня очень хорошие отношения с Си Цзиньпином, но сейчас я не хочу с ним беседовать", - сказал Трамп.
Ранее президент США написал в своем Twitter, что очень дорого "иметь дело с Китаем".
"Мы только что заключили отличную сделку, чернила едва высохли, и мир пострадал от чумы из Китая. 100 торговых сделок не смогут изменить ситуацию: все эти потерянные невинные жизни", - написал американский лидер.
Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения. По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.
Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. Американский телеканал Fox News утверждал, что "нулевым пациентом" стал сотрудник института.
по теме
США звинуватили Китай у спробі вкрасти розробки проти коронавірусу
Китай намагається викрасти американські розробки проти коронавірусу. Відповідне попередження оприлюднили федеральне бюро розслідувань США та Агентство кібербезпеки
Конгрес США тренувався працювати віртуально
В Конгресі США потренувалися працювати віртуально. Напередодні там пройшли перші онлайн-слухання щодо коронавірусу. Адже ніколи досі - розмову свідків та сенаторів не проводили онлайн
Китай хоче вкрасти американські розробки проти коронавірусу - США
Китай намагається викрасти американські розробки проти коронавірусу. Відповідне попередження оприлюднили федеральне бюро розслідувань США та Агентство кібербезпеки.
США запроваджують санкції проти Китаю через COVID-19
Президент Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео наголосили, що, згідно з даними розвідки, новий коронавірус створили в лабораторії Уханю
США выделили на тестирование коронавируса 11 миллиардов
В Соединенных Штатах ежедневно проводят около 300 тысяч тестов на COVID-19. Для сравнения, в Украине с начала пандемии провели чуть более 187 тысяч ПЦР-тестов.