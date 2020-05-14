Бывшего нардепа обвинили в махинациях с жильем и получении миллионной компенсации [ Редактировать ]
Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему народному депутату Александру Пресману (входил во фракцию "Відродження" - ред.) о подозрении в незаконном получении 928 тысяч гривен компенсации за аренду жилья. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
Действия народного избранника Рады VIII-го созыва квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - ("Злоупотребление властью или служебным положением".
По данным следствия, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, незаконно получил более 928 тысяч гривен компенсации за пользование гостиничным номером в отеле "Национальный" в период с ноября 2014-го по август 2019 года.
"Таким образом подозреваемый нанес тяжелые последствия интересам Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины", - сказано в сообщении НАБУ.
В НАБУ также проинформировали, что начиная с декабря 2019 года привлекли к ответственности пятерых экс-нардепов за незаконное получение компенсации за аренду жилья на сумму более 2,6 млн грн. Государству уже вернули 1,65 млн грн.
Напомним, что недавно НАБУ прекратило расследование против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака в виду "отсутствия состава престукпления".
по теме
"Нет состава преступления": НАБУ закрыло дело против Грымчака
Напомним, что Юрия Грымчака задержали в августе 2019 года, когда в автомобиле его родственника нашли 480 тысяч долларов США. Эти деньги якобы заплатил застройщик, чтобы замминистра помог получить ему разрешение на строительство в исторической части Киева.
"Опозиційна платформа - За життя" підготувала антикризовий план виходу України з карантину - Сергій Льовочкін
Позачергове засідання Верховної Ради було передостаннім у такому форматі засіданням парламенту - чим схвильовані народні обранці в останні тижні карантину?
Квартирне питання: Андрія Левуса судитимуть за махінації з житлом
Комфорт колишнього парламентаря коштував українцям понад пів мільйона гривень - які житлові умови Левусу тепер може запропонувати Кримінальний кодекс?
Поплічники Олега Гладковського отримали підозри від НАБУ
Підозри отримали хлопці, які разом з сином ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського постачали деталі для компаній "Укроборонпрому"
"Голос" хочет заблокировать увольнение Сытника за коррупцию
Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности депутаты фракции "Голос" сделал заявление
Позачергове засідання Верховної Ради: "Опозиційна платформа - За життя" закликає розглянули найважливіші соціальні законопроекти - Сергій Льовочкін
Депутати сьогодні попрацювали так швидко, що це можна назвати і рекордом - серед позачергових засідань. За що встигли проголосувати? Та які питання залишили на потім?