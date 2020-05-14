Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему народному депутату Александру Пресману (входил во фракцию "Відродження" - ред.) о подозрении в незаконном получении 928 тысяч гривен компенсации за аренду жилья. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Действия народного избранника Рады VIII-го созыва квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - ("Злоупотребление властью или служебным положением".

По данным следствия, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, незаконно получил более 928 тысяч гривен компенсации за пользование гостиничным номером в отеле "Национальный" в период с ноября 2014-го по август 2019 года.

"Таким образом подозреваемый нанес тяжелые последствия интересам Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины", - сказано в сообщении НАБУ.

В НАБУ также проинформировали, что начиная с декабря 2019 года привлекли к ответственности пятерых экс-нардепов за незаконное получение компенсации за аренду жилья на сумму более 2,6 млн грн. Государству уже вернули 1,65 млн грн.

Напомним, что недавно НАБУ прекратило расследование против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака в виду "отсутствия состава престукпления".