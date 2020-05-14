Врятувати "Панютинський вагоноремонтний завод" вкотре вимагають його працівники. Цього разу вони написали листа президенту України. Останні два місяці підприємство стоїть. Обласна влада нічого не робить. А "Укрзалізниця", якій підпорядкований завод, пропонує робітникам забути про ремонт і виробництво, і перейти на заготівлю металобрухту.

"Панютинський вагоноремонтний завод" - тут виготовляють і ремонтують вантажні вагони для "Укрзалізниці". З січня 2020 року цеха почали зупинятися. Останні два місяці завод у вимушеному простої. Замовлень від "Укрзалізниці" немає.

Робітники отримують мізер. А працівникам небезпечних виробництв не зараховують стаж по так званій "гарячій" сітці.

Максим Калашнік, слюсар "Панютинського вагоноремонтного заводу":

У нас в цеху раньше работало в две смены 300 с лишним человек. На данный момент осталась меньше 100 человек. Платится минималка, просвета нет. Уже ж мочи нет. Двоих детей содержать тяжело. За квартиру платить нечем.

Тривалий час на заводі не було навіть директора. Після призначення керівника наприкінці лютого, люди чекали на покращення. Та нового очільника, який намагається вивести завод з простою, в Укрзалізниці не чують. Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер декілька разів заявляв, що проблеми вирішуються. Обіцяв, що от-от завод буде завантажений.

Та у колективі запевняють: від початку 2020 року ситуація катастрофічно погіршується.

Валентина Левченко, голова профспілкової організації "Панютинського вагоноремонтного заводу":

ВБЦ-1 стоїть, і ковальсько-механічний стоїть. Бо ковальсько-механічний - вони, в основному виготовляють запасні частини для нових напіввагонів, а ми їх зараз взагалі не будуємо. Колектив просить - дайте роботу!

На підприємстві кажуть: це схоже на цілеспрямований розвал машинобудування в країні. Колективу вже повідомили: з 1 липня їх переведуть на 4-денний робочий тиждень. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, "Панютинський вагоноремонтний" може взагалі зупинитися, а співробітники опиняться на вулиці - а це тисячі безробітних в маленькому селищі, де немає іншої роботи.

Валентина Левченко, голова профспілкової організації "Панютинського вагоноремонтного заводу":

Як їм в такій ситуації виживати? Їм і сім'ям їхнім! У нас селище. У нас немає поряд ніяких інших підприємств. Нам нікуди йти. Якщо зупиниться наше підприємств - оце семитисячне селище просто вимре.

Співробітники заводу попросили підтримки в народного депутата Юлії Світличної. З вимогою втрутитися й не допустити руйнування потужного підприємства Юлія Світлична звернулася до прем'єр-міністра.

Юлія Світлична, народний депутат:

Всупереч обіцяному, ситуація на заводі погіршується. Нових заказів немає. Системних заказів не буде. І ремонтні роботи скорочуються. Взагалі "Укрзалізниця" намагається із липня місяця встановити скорочений робочий тиждень. Цього не потрібно робити. І хоча керівник підприємства щось намагається зробити, але органи влади його взагалі не чують і робити нічого не хочуть. Тому, вимагаємо від прем'єр-міністра України взяти це питання під особистий контроль. Стабілізувати ситуацію на підприємстві і не допустити соціальної напруги. Адже люди і промисловість - це його особиста сфера відповідальності.

Занепад вагоноремонтного заводу з часом може обернутися проблемами для всієї галузі. Вагони на "Укрзалізниці", за даними з відкритих джерел, зношені на 85%, составам потрібні ремонт та обслуговування. І саме "Панютинський вагоноремонтний" тут міг би стати в нагоді.

Колектив заводу звернувся до президента України з листом - криком про допомогу. Робітники пишуть: оптимізація, яку нині запропонувала "Укрзалізниця", зводиться до того, що підприємство переважно різатиме вагони на металобрухт. І відтак перетвориться на "контору із заготівлі металобрухту". Подібна оптимізація, - кажуть на заводі, - збільшить доходи "Укрзалізниці" лише на папері, а велике підприємство остаточно знищить.