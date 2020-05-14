Саакашвили набирает "команду реформаторов" Украины [ Редактировать ]
В четверг, 14 мая, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook начал набирать команду реформаторов, прикрепив к своей записи специальную форму для участия в конкурсе.
"Вас приветствует команда Национального совета реформ Украины! Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму", - написал Саакашвили.
Отметим, что обязательным требованием для кандидатов станет свободное владение английским языком. Будущим коллегам Саакашвили нужно иметь пятилетний опыт работы по специальности и рекомендации от прежних работодателей. Тем, кто захочет стать "реформатором", придется также записать короткое видео.
Ранее Михеил Саакашвили рассказал о том, как повлияет на экономику Украины карантин в условиях пандемии коронавируса.
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