"Никакой отдельной программы Саакашвили не существует" - Саакашвили о реформах [ Редактировать ]
Глава Исполкома реформ Михеил Саакашвили заявил, что никакой отдельной программы реформ от Саакашвили не существует. Об этом политик рассказал в своем Facebook.
"В сети распространяются разные фейки будто бы из программы Саакашвили. Я не воспринимал это всерьез, пока не услышал, что даже депутаты Верховной Рады всерьез обсуждали эту программу, волновались в своих депутатских группах и чатах.
Так вот, дорогие мои. Никакой отдельной программы Саакашвили не существует. Есть Национальная Рада реформ, председателем которой является президент Зеленский. Любая программа Национальной Рады будет утверждаться президентом, и инициироваться президентом", - написал Саакашвили.
Он объяснил, что считает себя командным игроком и не будет заниматься самопиаром.
Ранее Михеил Саакашвили рассказал о том, как повлияет на экономику Украины карантин в условиях пандемии коронавируса.
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