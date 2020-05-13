Глава Исполкома реформ Михеил Саакашвили заявил, что никакой отдельной программы реформ от Саакашвили не существует. Об этом политик рассказал в своем Facebook.

"В сети распространяются разные фейки будто бы из программы Саакашвили. Я не воспринимал это всерьез, пока не услышал, что даже депутаты Верховной Рады всерьез обсуждали эту программу, волновались в своих депутатских группах и чатах.

Так вот, дорогие мои. Никакой отдельной программы Саакашвили не существует. Есть Национальная Рада реформ, председателем которой является президент Зеленский. Любая программа Национальной Рады будет утверждаться президентом, и инициироваться президентом", - написал Саакашвили.

Он объяснил, что считает себя командным игроком и не будет заниматься самопиаром.

Ранее Михеил Саакашвили рассказал о том, как повлияет на экономику Украины карантин в условиях пандемии коронавируса.