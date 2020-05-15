Білий Дім зобов'язали показати листи про військову допомогу Україні [ Редактировать ]
Суд зобов'язав Білий дім оприлюднити скандально відомі листи про військову допомогу Україні. А саме: вказівку президента Дональда Трампа про її припинення.
Нагадаю, цьогоріч очільникові Білого Дому ледь не оголосили імпічмент. Усе через те, що у телефонній розмові із президентом України Трамп вимагав розслідування справи щодо його конкурента на виборах Джо Байдена. Тоді президент США натякнув на можливе припинення військової допомоги для Києва.
Згодом, з'явилась інформація, що це питання Трамп обговорював в електронному листуванні із своїми підлеглими. Однак надати журналістам інформацію у Білому домі відмовились. Тож кореспонденти звернулись до суду і виграли.
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